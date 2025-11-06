DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,63 EUR -0,42 EUR -1,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,1 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

09:36 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,63 EUR -0,42 EUR -1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Graham Doyle äußerte am Donnerstagabend weitere Bedenken hinsichtlich der Volumenentwicklung. Es könnte einige negative Kurstreiber für die Aktien des Dialysekonzerns geben./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
41,96 €		 Abst. Kursziel*:
-9,44%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
41,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,72%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

09:36 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
08:21 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
06.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Aktie unter die Lupe Barclays Capital: Equal Weight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Barclays Capital: Equal Weight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag stärker
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net Fresenius Medical Care-Aktie erhält von Deutsche Bank Bewertung: Hold
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet im Minus
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Donnerstagvormittag an
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around FMC Corp?
PR Newswire Fresenius Medical Care further accelerates organic revenue development and achieves an inflection in earnings growth, delivering 28% operating income growth in the third quarter of 2025
MotleyFool Why FMC Stock Keeps Dropping
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool FMC Stock Is Crashing -- Here's Why
Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen