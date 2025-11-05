DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen letztlich zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,45 EUR +0,47 EUR +1,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,93 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

11:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,45 EUR 0,47 EUR 1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 48 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe zwar gut abgeschnitten, aber dabei von kurzfristigem Rückenwind profitiert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Er rät mit Blick auf die Aktien, an der Seitenlinie zu bleiben./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
42,25 €		 Abst. Kursziel*:
8,88%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
42,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

11:16 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
05.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Aktie unter die Lupe Fresenius Medical Care-Aktie erhält von Deutsche Bank Bewertung: Hold Fresenius Medical Care-Aktie erhält von Deutsche Bank Bewertung: Hold
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet im Minus
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Donnerstagvormittag an
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Nachmittag stärker
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 56 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: DZ BANK stuft Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Kaufen ein
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Mittwochmittag an
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around FMC Corp?
PR Newswire Fresenius Medical Care further accelerates organic revenue development and achieves an inflection in earnings growth, delivering 28% operating income growth in the third quarter of 2025
MotleyFool Why FMC Stock Keeps Dropping
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool FMC Stock Is Crashing -- Here's Why
Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen