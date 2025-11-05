Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 48 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe zwar gut abgeschnitten, aber dabei von kurzfristigem Rückenwind profitiert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Er rät mit Blick auf die Aktien, an der Seitenlinie zu bleiben./ag/mis

