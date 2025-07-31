DAX 24.401 +0,1%ESt50 5.448 +0,2%Top 10 Crypto 16,67 -0,7%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.969 +0,2%Euro 1,1683 +0,3%Öl 66,46 -0,6%Gold 3.344 +0,2%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

42,93 EUR +0,42 EUR +0,99 %
STU
Marktkap. 12,48 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

DZ BANK

Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen

13:41 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 60 Euro belassen. Der Dialysekonzern habe den Auswirkungen von Grippewellen getrotzt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktienrückkäufe trieben seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach oben, und der Mittelfristausblick sei stark./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
42,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

13:41 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
06.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral UBS AG
mehr Analysen

