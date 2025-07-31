Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 12,48 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 60 Euro belassen. Der Dialysekonzern habe den Auswirkungen von Grippewellen getrotzt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktienrückkäufe trieben seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach oben, und der Mittelfristausblick sei stark./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
43,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
42,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|13:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG
|13:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG
|13:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG