Alstom Aktie
Marktkap. 9,93 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sei besser gewesen als erwartet, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders positiv beurteilt er das Verhältnis von Auftragseingängen zum Umsatz. Der besser als erwartete freie Liquiditätszufluss zeige, dass der Konzern auf einem guten Weg sei. Aus seiner Sicht bleibt der Wachstumskurs des Zugherstellers intakt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Kaufen
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
22,63 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
22,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|18:36
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|18:36
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|18:36
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG