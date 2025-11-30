DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.566 +0,3%Bitcoin 76.660 -3,2%Euro 1,1644 +0,0%Öl 63,77 +0,6%Gold 4.210 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall
Wie viel Verlust eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren bedeutet hätte Wie viel Verlust eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alstom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Alstom Aktien-Sparplan
22,85 EUR +1,08 EUR +4,96 %
STU
22,63 EUR +0,92 EUR +4,24 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,93 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0F7BK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0010220475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AOMFF

DZ BANK

Alstom Kaufen

18:36 Uhr
Alstom Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
22,85 EUR 1,08 EUR 4,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sei besser gewesen als erwartet, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders positiv beurteilt er das Verhältnis von Auftragseingängen zum Umsatz. Der besser als erwartete freie Liquiditätszufluss zeige, dass der Konzern auf einem guten Weg sei. Aus seiner Sicht bleibt der Wachstumskurs des Zugherstellers intakt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Kaufen

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
22,63 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
22,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

18:36 Alstom Kaufen DZ BANK
04.12.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Alstom Underweight Barclays Capital
14.11.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Alstom Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Was Analysten von der Alstom-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Neue Regionalzüge fahren bald nach Frankreich
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Alstom-Aktie mit deutlichen Gewinnen
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
GlobeNewswire Alstom S.A: FY 2024/25: Alstom delivers solid profit and cash. Medium-term ambitions confirmed.
RSS Feed
Alstom S.A. zu myNews hinzufügen