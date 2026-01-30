DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.397 ±-0,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 CSG Group A420X0 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
KW 5: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 5: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Neue Züge ab Mai für Pendler zwischen Baden und Elsass

01.02.26 10:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
27,20 EUR -0,53 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Bahnpendler zwischen Baden und dem Elsass können von Mai an auf komfortable neue Züge hoffen. Nachdem nun auch die Zulassung für Deutschland vorliegt, sollen die neu beschafften französischen Züge ab Mai auf den Strecken Offenburg-Kehl-Straßburg und Müllheim-Neuenburg-Mulhouse fahren, teilte die französische Région Grand Est mit. Dies seien die Grenzstrecken mit dem meisten Verkehr, auf denen die neuen Züge am dringendsten benötigt werden.

Wer­bung

Die übrigen neuen "Regiolis"-Züge werden dann bis Dezember 2026 nach und nach auf den anderen Strecken zwischen Ostfrankreich sowie Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland den Verkehr übernehmen, sagte der Vize-Präsident der Région Grand Est, Thibaud Philipps. Dabei handelt es sich um die Strecken Straßburg-Karlsruhe, Straßburg-Saarbrücken, Straßburg-Wissembourg-Neustadt/Weinstraße, Metz-Trier und Metz-Saarbrücken. Ab Ende 2027 die Grenzstrecken alle in einem verbesserten festen Takt bedient werden. Dies hilft Menschen, die etwa für Arbeit oder Studium täglich ins Nachbarland pendeln.

Die für 388 Millionen Euro beschafften 30 neuen Züge sind in Frankreich, das die Kosten größtenteils trägt, bereits im Einsatz. Welches Bahnunternehmen diese Züge künftig fahren wird, wird im Moment noch in einer Ausschreibung bestimmt. Die Züge des Herstellers Alstom funktionieren mit den unterschiedlichen Bahn-Stromnetzen der beiden Länder und verfügen auch über einen Dieselantrieb./evs/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alstom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alstom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alstom S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alstom S.A.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Alstom NeutralUBS AG
21.01.2026Alstom BuyDeutsche Bank AG
21.01.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Alstom BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.01.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Alstom BuyDeutsche Bank AG
21.01.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Alstom BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Alstom NeutralUBS AG
20.01.2026Alstom NeutralUBS AG
14.01.2026Alstom NeutralUBS AG
14.11.2025Alstom NeutralUBS AG
09.10.2025Alstom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Alstom UnderweightBarclays Capital
10.12.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
03.12.2025Alstom UnderweightBarclays Capital
30.05.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Alstom UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alstom S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen