AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Alstom Aktie

25,62 EUR +0,07 EUR +0,27 %
STU
25,61 EUR +0,08 EUR +0,31 %
GVIE
Marktkap. 11,8 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

13:46 Uhr
Alstom S.A.
25,62 EUR 0,07 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Mit Blick auf Alstom gehen sie von einem Rekordquartal aus, was die Auftragseingänge betrifft. Der Ausblick dürfte bekräftigt werden./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,57 €		 Abst. Kursziel*:
30,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,37%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

13:46 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Alstom Buy Deutsche Bank AG
05.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Alstom Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Alstom-Aktie: Experten empfehlen Alstom im Dezember mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Was Analysten von der Alstom-Aktie erwarten
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
