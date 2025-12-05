Alstom Aktie
Marktkap. 10,85 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 18,00 auf 19,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa nahm am Dienstagabend kleinere Anpassungen ihrer Schätzungen bei Alstom, NKT, Traton und Wartsila vor. Sie reagierte damit auf die Berichtssaison sowie aktuelle Währungsentwicklungen. Obendrein rollte sie Bewertungsbasis um drei Monate nach vorne./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Sell
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
19,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
23,70 €
|Abst. Kursziel*:
-17,72%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
23,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,03%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|13:51
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG