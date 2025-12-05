DAX 24.026 -0,6%ESt50 5.702 -0,3%MSCI World 4.402 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.254 -0,6%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.199 -0,2%
Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Alstom Aktie

Alstom Aktien-Sparplan
23,79 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
22,16 CHF -0,07 CHF -0,31 %
BRX
Marktkap. 10,85 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

Goldman Sachs Group Inc.

Alstom Sell

13:51 Uhr
Alstom Sell
Alstom S.A.
23,79 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 18,00 auf 19,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa nahm am Dienstagabend kleinere Anpassungen ihrer Schätzungen bei Alstom, NKT, Traton und Wartsila vor. Sie reagierte damit auf die Berichtssaison sowie aktuelle Währungsentwicklungen. Obendrein rollte sie Bewertungsbasis um drei Monate nach vorne./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom Sell

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
23,70 €		 Abst. Kursziel*:
-17,72%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
23,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,03%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

13:51 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Alstom Kaufen DZ BANK
04.12.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Alstom Underweight Barclays Capital
14.11.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Was Analysten von der Alstom-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Neue Regionalzüge fahren bald nach Frankreich
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Alstom-Aktie mit deutlichen Gewinnen
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
GlobeNewswire Alstom S.A: FY 2024/25: Alstom delivers solid profit and cash. Medium-term ambitions confirmed.
