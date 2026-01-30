DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.088 -0,5%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 5 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 5
KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Glättegefahr hält auch zum Wochenstart an

01.02.26 11:29 Uhr

OFFENBACH (dpa-AFX) - Die Gefahr von gefrierendem Regen, Schneeglätte und rutschigen Straßen hält zum Start in die neue Woche in einigen Regionen Deutschlands an. In der Nacht zum Montag könne im Westen und Nordwesten etwas Regen fallen, im Nordwesten sowie vereinzelt Richtung Landesmitte zeitweise gefrierend oder als Schnee, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Lokal bestehe Glatteisgefahr. Die Tiefsttemperaturen liegen demnach im Westen und am Oberrhein zwischen plus 2 bis minus 1 Grad, sonst minus 2 bis minus 8 Grad, in Vorpommern bis minus 14 Grad.

Wer­bung

Am Montag könnten sich die Menschen im Nordosten sowie ganz im Süden zeitweise auf etwas Sonne freuen, erklärt Meteorologe Nico Bauer vom DWD. Ansonsten sei der Himmel meist wolkenverhangen. "Im Westen fallen hier und da auch ein paar Tropfen. Im äußersten Nordwesten kann dieser auch gefrieren." Das Temperaturgefälle bleibt den Vorhersagen zufolge am Montag erhalten: Die Spanne bei den Höchstwerten liegt zwischen minus 8 Grad an der Oder und plus 11 Grad entlang des Oberrheins.

Am Dienstag zieht laut DWD von Südwesten neuer Niederschlag auf. Dabei falle im Südwesten Regen, im Übergangsbereich teils gefrierender Regen mit Glatteisgefahr und nach Norden hin im Tagesverlauf auch mehr und mehr Schnee. "Auf den Straßen gilt in diesen Regionen entsprechende Vorsicht."/löb/DP/zb