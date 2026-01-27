JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 33,40 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta setzte die Papiere des Bahntechnik-Konzerns am Dienstagabend obendrein auf die "Analyst Focus List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank. Alstom habe ein mittelfristig starkes Potenzial für Wachstum und Barmittelzuflüsse./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT

