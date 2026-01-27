DAX 24.842 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.558 -0,1%Top 10 Crypto 11,62 +1,6%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 75.163 +1,3%Euro 1,1977 -0,5%Öl 67,87 +0,3%Gold 5.266 +1,6%
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Alstom Aktie

27,34 EUR +1,26 EUR +4,83 %
STU
25,05 CHF +1,17 CHF +4,88 %
BRX
Marktkap. 12,19 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

08:01 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
27,34 EUR 1,26 EUR 4,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 33,40 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta setzte die Papiere des Bahntechnik-Konzerns am Dienstagabend obendrein auf die "Analyst Focus List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank. Alstom habe ein mittelfristig starkes Potenzial für Wachstum und Barmittelzuflüsse./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,04 €		 Abst. Kursziel*:
31,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,46%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

