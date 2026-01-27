Alstom Aktie
Marktkap. 12,19 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 33,40 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta setzte die Papiere des Bahntechnik-Konzerns am Dienstagabend obendrein auf die "Analyst Focus List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank. Alstom habe ein mittelfristig starkes Potenzial für Wachstum und Barmittelzuflüsse./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,04 €
|Abst. Kursziel*:
31,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,46%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG