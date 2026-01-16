DAX 24.703 -1,0%ESt50 5.892 -0,6%MSCI World 4.442 -1,5%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 22.994 -2,2%Bitcoin 76.114 -4,3%Euro 1,1722 +0,6%Öl 64,81 +1,0%Gold 4.762 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Ryanair A1401Z Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street tiefrot -- Warten auf Netflix-Bilanz -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Nikkei und TOPIX vor Rekordjagd - Experten sehen 2026 als Gewinnerjahr für Japan-Aktien Nikkei und TOPIX vor Rekordjagd - Experten sehen 2026 als Gewinnerjahr für Japan-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alstom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Alstom Aktien-Sparplan
26,28 EUR -0,17 EUR -0,64 %
STU
26,35 EUR -0,22 EUR -0,83 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,05 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0F7BK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0010220475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AOMFF

Jefferies & Company Inc.

Alstom Buy

20:36 Uhr
Alstom Buy
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
26,28 EUR -0,17 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Nachfrage-Dynamik sei stark gewesen, was sich im Schlussquartal fortzusetzen scheine, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele habe der Bahntechnikkonzern zudem bestätigt./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Buy

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,35 €		 Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,87%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

09:36 Alstom Neutral UBS AG
14.01.26 Alstom Neutral UBS AG
14.01.26 Alstom Underweight Barclays Capital
13.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Alstom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Alstom-Aktie: Experten empfehlen Alstom im Dezember mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 5 Jahren verloren
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
RSS Feed
Alstom S.A. zu myNews hinzufügen