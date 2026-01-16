Alstom Aktie
Marktkap. 12,05 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Nachfrage-Dynamik sei stark gewesen, was sich im Schlussquartal fortzusetzen scheine, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele habe der Bahntechnikkonzern zudem bestätigt./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alstom Buy
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,35 €
|Abst. Kursziel*:
-5,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,87%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
