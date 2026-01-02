DAX 24.899 +0,1%ESt50 5.910 -0,2%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.070 -0,1%Euro 1,1710 -0,1%Öl 62,08 +0,5%Gold 4.461 +0,4%
Alstom Aktie

26,17 EUR -0,64 EUR -2,39 %
STU
24,23 CHF -0,71 CHF -2,86 %
BRX
Marktkap. 11,87 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

Deutsche Bank AG

Alstom Buy

12:21 Uhr
Alstom Buy
Alstom S.A.
26,17 EUR -0,64 EUR -2,39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie des Zugherstellers Alstom von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray betonte am Dienstag die starke Auftragsdynamik bei den Franzosen./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Buy

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,10 €		 Abst. Kursziel*:
18,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,46%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

12:21 Alstom Buy Deutsche Bank AG
05.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Alstom Kaufen DZ BANK
04.12.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Alstom-Aktie: Experten empfehlen Alstom im Dezember mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Was Analysten von der Alstom-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
GlobeNewswire Alstom S.A: FY 2024/25: Alstom delivers solid profit and cash. Medium-term ambitions confirmed.
