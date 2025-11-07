Alstom Aktie
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Zugbauer habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Experte hob die positive Überraschung beim freien Barmittelzufluss hervor./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,82 €
|Abst. Kursziel*:
13,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
