Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
Profil

Alstom Aktie

23,96 EUR +0,91 EUR +3,95 %
STU
21,95 CHF +1,00 CHF +4,75 %
BRX
Marktkap. 10,56 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

Deutsche Bank AG

Alstom Buy

10:56 Uhr
Alstom Buy
Alstom S.A.
23,96 EUR 0,91 EUR 3,95%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Zugbauer habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Experte hob die positive Überraschung beim freien Barmittelzufluss hervor./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom Buy

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,82 €		 Abst. Kursziel*:
13,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

10:56 Alstom Buy Deutsche Bank AG
08:51 Alstom Neutral UBS AG
08:51 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Alstom Neutral UBS AG
mehr Analysen

