Alstom Aktie

Alstom Aktien-Sparplan
22,78 EUR +0,27 EUR +1,20 %
STU
22,79 EUR -0,19 EUR -0,83 %
GVIE
Marktkap. 10,49 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

Deutsche Bank AG

Alstom Buy

11:56 Uhr
Alstom Buy
Alstom S.A.
22,78 EUR 0,27 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Martin Sion, der im April Henri Poupart-Lafarge als Konzernchef ablöse, komme ebenso wie der neue Finanzchef und der neue Verwaltungsrat von Safran, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die Personalie, da sie eine der größten Unsicherheiten für den Anlagehintergrund des Zugherstellers beseitige./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Buy

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,79 €		 Abst. Kursziel*:
14,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,14%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

