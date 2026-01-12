Barclays Capital

Scout24 Overweight

09:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel Scout24 86,35 EUR 0,05 EUR 0,06% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 137,70 auf 131,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien von Internetportalbetreiber dürften sich 2026 besser schlagen, schrieb Andrew Ross in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Wachstumsperspektiven seien gut, KI hin oder her. Scout24 zähle zu seinen Favoriten, auf Rightmove blicke er hingegen vorsichtig. Die Zieländerung reflektiere kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24