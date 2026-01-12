DAX 25.409 +0,0%ESt50 6.022 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,88 +0,9%Gold 4.584 -0,3%
Scout24 Aktie

86,35 EUR +0,05 EUR +0,06 %
STU
Marktkap. 6,21 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Barclays Capital

Scout24 Overweight

09:41 Uhr
Scout24
86,35 EUR 0,05 EUR 0,06%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 137,70 auf 131,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien von Internetportalbetreiber dürften sich 2026 besser schlagen, schrieb Andrew Ross in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Wachstumsperspektiven seien gut, KI hin oder her. Scout24 zähle zu seinen Favoriten, auf Rightmove blicke er hingegen vorsichtig. Die Zieländerung reflektiere kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
86,60 €		 Abst. Kursziel*:
51,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
86,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,71%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

