Porsche vz. Aktie

Marktkap. 40,15 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche AG von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Neutral

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,70 €		 Abst. Kursziel*:
-3,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,13%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

12:06 Porsche vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
05.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Porsche AG auf 42 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Mittag
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX nachmittags
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
EQS Group EQS-News: Powerful and engaging: Porsche launches the first all-electric Macan GTS
EQS Group EQS-News: Dr. Michael Leiters will become CEO of Porsche AG on January 1, 2026
