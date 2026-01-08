Porsche vz. Aktie
Marktkap. 41,04 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Underweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
47,52 €
|Abst. Kursziel*:
-15,82%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
47,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,74%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:51
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:51
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital