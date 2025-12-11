DAX25.231 +0,4%Est505.975 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.527 +0,2%Bitcoin77.359 -0,9%Euro1,1637 -0,2%Öl63,24 +0,9%Gold4.490 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Porsche AG auf 'Underweight' und Ziel auf 40 Euro

09.01.26 14:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,08 EUR 1,38 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG (Porsche vz) von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

