Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Porsche vz. Aktie

Marktkap. 39,22 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
Goldman Sachs Group Inc.

Porsche vz Neutral

09:51 Uhr
Porsche vz Neutral
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

43,60 EUR 0,58 EUR 1,35%
43,60 EUR 0,58 EUR 1,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der Porsche AG beim Kursziel von 46 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Bei Porsche sieht er aber zunächst kaum Potenzial für die Markterwartungen./ag/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,75 €		 Abst. Kursziel*:
5,14%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
43,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:51 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
06.11.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
28.10.25 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
27.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
