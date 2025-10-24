RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die schwachen Zahlen für das dritte Quartal nicht mehr überrascht haben dürften. Daher fokussiere er sich darauf, dass das Management eine deutliche Erholung im neuen Jahr erwarte. Treiber seien die Strategie des Sportwagenbauers bezüglich einer Produktneuausrichtung und der einmalige Charakter der Sondereffekte im Jahr 2025. Narayan bleibt hinsichtlich der Aussichten für China zwar vorsichtig, erhöhte aber dennoch sein Kursziel./rob/ck/he

