Top News
Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Um 18 Uhr live: 53 statt 8 Prozent Rendite - so transformierst Du Dein ETF-Depot Um 18 Uhr live: 53 statt 8 Prozent Rendite - so transformierst Du Dein ETF-Depot
Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists
Profil

Porsche vz. Aktie

Marktkap. 43,2 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

21:46 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,27 EUR 2,06 EUR 4,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die schwachen Zahlen für das dritte Quartal nicht mehr überrascht haben dürften. Daher fokussiere er sich darauf, dass das Management eine deutliche Erholung im neuen Jahr erwarte. Treiber seien die Strategie des Sportwagenbauers bezüglich einer Produktneuausrichtung und der einmalige Charakter der Sondereffekte im Jahr 2025. Narayan bleibt hinsichtlich der Aussichten für China zwar vorsichtig, erhöhte aber dennoch sein Kursziel./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
48,70 €		 Abst. Kursziel*:
-7,60%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
48,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,77%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

