Porsche vz. Aktie
Marktkap. 42,55 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,94 €
|Abst. Kursziel*:
6,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,02%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|19:16
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
