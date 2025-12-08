DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.406 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.607 +0,3%Bitcoin 80.869 +3,9%Euro 1,1622 -0,1%Öl 61,89 -1,0%Gold 4.206 +0,4%
Porsche vz. Aktie

Marktkap. 42,55 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Deutsche Bank AG

Porsche vz Buy

19:16 Uhr
Porsche vz Buy
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,72 EUR -0,51 EUR -1,08%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen , BMW , Aumovio und Pirelli sind 2026 ihre "Top Picks" in Europa./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

