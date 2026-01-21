DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,40 -1,4%Gold 4.828 -0,1%
Porsche vz. Aktie

42,23 EUR -0,18 EUR -0,42 %
Marktkap. 38,43 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Deutsche Bank AG

Porsche vz Buy

10:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,23 EUR -0,18 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Aussagen von Porsche, Volkswagen und Mercedes-Benz zum jüngsten Geschäftsverlauf passten zu seinen Prognosen für die zu erwartenden Ausblicke der Autohersteller, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,72 €		 Abst. Kursziel*:
5,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,56%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

10:11 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
21.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
21.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx Erleichterung Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Blick: Kursgewinne nach Entschärfung im Grönland-Streit Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Blick: Kursgewinne nach Entschärfung im Grönland-Streit
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Mittwochnachmittag positiv
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
EQS Group Porsche delivers 279,449 sports cars to customers in 2025
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
