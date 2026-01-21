Porsche vz. Aktie
Marktkap. 38,43 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Aussagen von Porsche, Volkswagen und Mercedes-Benz zum jüngsten Geschäftsverlauf passten zu seinen Prognosen für die zu erwartenden Ausblicke der Autohersteller, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,72 €
|Abst. Kursziel*:
5,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,56%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:11
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
