UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen.

Um 11:21 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 103,65 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8,35 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 724.583 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 0,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.03.2026 erwartet.

