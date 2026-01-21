DAX24.863 +1,2%Est505.955 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.917 +0,5%Euro1,1692 ±0,0%Öl64,55 -1,2%Gold4.831 ±-0,0%
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Aktienanalyse

UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral

22.01.26 11:37 Uhr
UBS AG ändert die Perspektive: Neues Rating für Volkswagen (VW) vz-Aktie

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,30 EUR 1,75 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:21 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 103,65 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8,35 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 724.583 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 0,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.03.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

