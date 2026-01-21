DAX24.861 +1,2%Est505.960 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -1,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.835 +0,4%Euro1,1705 +0,2%Öl64,25 -1,6%Gold4.828 -0,1%
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Moderna, Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave, Netflix im Fokus
Top News
D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits
Trump verweist auf Grönland-Rahmenabkommen: Zölle gegen Europa zurückgezogen Trump verweist auf Grönland-Rahmenabkommen: Zölle gegen Europa zurückgezogen
Podcast

Hot Stocks heute: BioNTech mit Kursziel 140 USD - bis zu sieben Onkologie Medikamente könnten auf den Markt kommen   

22.01.26 12:52 Uhr
Hot Stocks heute: BioNTech mit Kursziel 140 USD - bis zu sieben Onkologie Medikamente könnten auf den Markt kommen    | finanzen.net

Trump redet Bullshit, doch das Ergebnis zählt - Märkte drehen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Aktie BioNTech. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen