DAX24.823 +1,1%Est505.955 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -2,3%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.350 -0,2%Euro1,1715 +0,2%Öl64,54 -1,2%Gold4.827 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Wall Street vor Erholung -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Meta: Globaler Werbestart auf Threads forciert die Monetarisierung! Meta: Globaler Werbestart auf Threads forciert die Monetarisierung!
Ubisoft-Aktie -37 Prozent: Neuausrichtung angekündigt und Spiele gestrichen Ubisoft-Aktie -37 Prozent: Neuausrichtung angekündigt und Spiele gestrichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Aktien Frankfurt: Erholung nach Trumps Zoll-Kehrtwende

22.01.26 14:17 Uhr
Aktien Frankfurt: Erholung nach Trumps Zoll-Kehrtwende | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.817,5 PKT 256,5 PKT 1,04%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Tagen infolge des neuerlichen Zollschocks hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Erholung angesetzt. Denn die Drohung durch neue US-Zölle gegen acht europäische Länder ist nach einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte wieder vom Tisch.

Wer­bung

Der DAX erholte sich am Vormittag um bis zu 1,5 Prozent auf 24.937 Punkte, nachdem er tags zuvor zeitweise noch bis auf fast 24.349 Punkte gesunken war. Damit hatte er seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten 4,5 Prozent abgegeben. Zuletzt lag der Dax am Donnerstagnachmittag noch bei 24.838 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte lag mit plus 2,1 Prozent auf 31.585 Punkte näher am Tageshoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,2 Prozent. Er hatte nach einem Rekord in der Vorwoche zuletzt ebenfalls deutlich korrigiert.

Trump hat mit Rutte einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion gesteckt - daher sollen doch keine Zölle kommen. Nur wenige Stunden zuvor hatte das EU-Parlament im Gegenzug zu Trumps Drohung noch die Ratifizierung des Handelsdeals mit den USA gestoppt.

Wer­bung

Analyst Alexander Krämer sprach von einer überraschend positiven Wendung auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, die einen transatlantischen Handelskrieg zunächst abgewendet habe. Dennoch blieben die Details vage und die zugrundeliegenden Spannungen bestehen, mahnte er.

Insbesondere Autowerte wie VW (Volkswagen (VW) vz), BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) reagierten zunächst mit deutlichen Gewinnen. Der europäische Auto-Branchenindex war am Montag auf das tiefste Niveau seit Oktober abgerutscht. VW überzeugte zudem bei der Kassenlage im Konzernbereich Automobile. Die Aktien gewannen an der Dax-Spitze bis zu 6 Prozent. Mercedes und BMW traten zuletzt aber ins untere Dax-Mittelfeld zurück und lagen hier nur noch gut ein halbes Prozent im Plus.

Bei der Deutschen Börse (Deutsche Börse) reagierten Anleger positiv auf das milliardenschwere Angebot für die Fondsplattform Allfunds (Allfunds Group). Die Aktien der Eschborner gewannen bis zu 4,5 Prozent. Die Anleger setzen auf die versprochenen Synergien.

Wer­bung

Aus den Rüstungswerten zogen sich einige Anleger im Zuge der leichten geopolitischen Entspannung zurück. Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gehörten zu den schwächsten Werten in Dax und MDax. Auch SAP (SAP SE) fielen negativ auf mit einem Tief seit Sommer 2024. Die Aktien der Walldorfer leiden wie andere Softwareaktien schon länger unter der rasanten KI-Entwicklung und entsprechender Unsicherheit für das Wachstumsprofil.

Bei Carl Zeiss Meditec sorgten Signale für das Geschäftsjahr für Mollstimmung und einen zweistelligen Kursrutsch. Die Jenaer werden laut eigener Einschätzung nach einem überraschend schwachen Auftakt die Jahresziele voraussichtlich nicht erreichen.

Derweil schossen IONOS im Nebenwerteindex SDax um gut 8 Prozent hoch auf das Niveau von Mitte November. Der Umbruch des Internets, unter anderem durch agentische KI, sei eine Chance für den Webhoster, schrieb Stephane Beyazian von der Investmentbank Oddo BHF in seiner Empfehlung./ag/jha/

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:21Swiss setzt Airbus A350 ab März auf Zürich-Seoul-Strecke ein
15:19dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.01.2026 - 15.15 Uhr
15:00Offenbar Einigung um Grönland erzielt: Trump-Kehrtwende treibt DAX sichtlich an
14:48Hot Stocks heute: BioNTech mit Kursziel 140 USD - bis zu sieben Onkologie Medikamente könnten auf den Markt kommen   
14:38Volkswagen: Autobauer hat überraschend viel in den Kassen - Aktie steigt
14:17Aktien Frankfurt: Erholung nach Trumps Zoll-Kehrtwende
14:00heise-Angebot: iX-Workshop: Einführung in die SAP Business Technology Platform (BTP)
13:40Allianz takes stake in 500MW Noirmoutier project
mehr