ROUNDUP: US-Wirtschaft wächst so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr

22.01.26 15:39 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat im Sommer etwas stärker als erwartet Fahrt aufgenommen und ist so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr gewachsen. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Wachstum von 4,3 Prozent ermittelt worden. Dies ist das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2023. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 3,8 Prozent gewachsen.

Das Wirtschaftswachstum wurde durch den Anstieg der Konsumausgaben gestützt. Sie stiegen um annualisiert 3,5 Prozent. Auch wachsende Exporte und steigende Staatsausgaben stützten die Konjunktur. Hier dürfte auch die Beruhigung der Zollstreitigkeiten eine Rolle gespielt haben. Das Wachstum der Unternehmensinvestitionen schwächte sich hingegen zum Vorquartal ein wenig ab.

In den USA werden Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Die Daten zum Wirtschaftswachstum wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund ist die vorübergehende Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown")./jsl/jkr/he