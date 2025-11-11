DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.406 +0,0%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1585 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Profil

BioNTech (ADRs) Aktie

Marktkap. 21,82 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
Jefferies & Company Inc.

BioNTech (ADRs) Buy

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech mit einem Kursziel von 151 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf seinem Forschungs- und Entwicklungstag habe der Mainzer Antikörperspezialist über seine klinischen Pläne informiert, schrieb Akash Tewari am Mittwoch. Interessant sei vor allem die genauere Beleuchtung des neuartigen Kombitherapie-Ansatzes des Krebsmittels BNT327 gewesen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 151,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 108,65		 Abst. Kursziel*:
38,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 108,72		 Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

08:01 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
04.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
05.08.25 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

