Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
So bewegen sich Gold & Co. heute
Zahlen voraus

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

08.03.26 20:08 Uhr
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Am Montag steht die Bilanz von Hewlett Packard Enterprise auf der Agenda.

Hewlett Packard Enterprise Co.
18,40 EUR 0,06 EUR 0,31%
Hewlett Packard Enterprise öffnet am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,587 USD. Dies würde einem Zuwachs von 33,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hewlett Packard Enterprise 0,440 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 19,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,35 Milliarden USD gegenüber 7,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 40,74 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 34,33 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

