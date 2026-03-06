Ausblick: Hewlett Packard Enterprise stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Am Montag steht die Bilanz von Hewlett Packard Enterprise auf der Agenda.
Werte in diesem Artikel
Hewlett Packard Enterprise öffnet am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,587 USD. Dies würde einem Zuwachs von 33,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hewlett Packard Enterprise 0,440 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 19,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,35 Milliarden USD gegenüber 7,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 40,74 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 34,33 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hewlett Packard Enterprise News
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com