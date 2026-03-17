Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende

Index-Performance im Fokus

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,51 Prozent schwächer bei 6.506,48 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 53,879 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,180 Prozent auf 6.594,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.606,49 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.473,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.594,66 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 2,52 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der S&P 500 mit 6.909,51 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.834,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.662,89 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 5,13 Prozent zurück. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.473,52 Zähler.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Marsh McLennan Cos (+ 3,26 Prozent auf 176,48 USD), APA (+ 2,76 Prozent auf 39,11 USD), Aon (+ 2,73 Prozent auf 325,63 USD), The Trade Desk A (+ 2,55 Prozent auf 24,11 USD) und Arthur J Gallagher (+ 2,45 Prozent auf 214,82 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Super Micro Computer (-33,32 Prozent auf 20,53 USD), The Mosaic (-9,96 Prozent auf 23,59 USD), NRG Energy (-9,67 Prozent auf 145,80 USD), Sandisk (-8,08 Prozent auf 709,71 USD) und Western Digital (-7,52 Prozent auf 293,10 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Comcast-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 119.204.898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3,750 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net