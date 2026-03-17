DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -2,1%Nas21.648 -2,0%Bitcoin60.883 +0,8%Euro1,1571 -0,1%Öl108,8 +1,1%Gold4.497 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
DAX unter Druck, Chemiepreise explodieren - diese Aktien profitieren: K+S und Ernst Russ DAX unter Druck, Chemiepreise explodieren - diese Aktien profitieren: K+S und Ernst Russ
DAX in KW 12: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 12: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende

20.03.26 22:33 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende | finanzen.net

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aon PLC Registered Shs
273,50 EUR -3,30 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
APA Corporation Registered Shs
34,29 EUR 1,51 EUR 4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arthur J. Gallagher & Co.
178,60 EUR -1,35 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
25,04 EUR 0,15 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 25,00%
Charts|News|Analysen
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,37 EUR 0,67 EUR 3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marsh & McLennan Cos. Inc.
151,30 EUR 4,05 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NRG Energy Inc.
135,15 EUR -2,60 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,50 EUR -3,96 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8,19 EUR -0,34 EUR -3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
709,71 USD -62,38 USD -8,08%
Charts|News|Analysen
Super Micro Computer Inc
18,06 EUR -8,38 EUR -31,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Mosaic Co
21,33 EUR -1,54 EUR -6,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
20,75 EUR 0,58 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
254,75 EUR -15,25 EUR -5,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.506,5 PKT -100,0 PKT -1,51%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,51 Prozent schwächer bei 6.506,48 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 53,879 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,180 Prozent auf 6.594,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.606,49 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.473,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.594,66 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 2,52 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der S&P 500 mit 6.909,51 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.834,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.662,89 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 5,13 Prozent zurück. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.473,52 Zähler.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Marsh McLennan Cos (+ 3,26 Prozent auf 176,48 USD), APA (+ 2,76 Prozent auf 39,11 USD), Aon (+ 2,73 Prozent auf 325,63 USD), The Trade Desk A (+ 2,55 Prozent auf 24,11 USD) und Arthur J Gallagher (+ 2,45 Prozent auf 214,82 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Super Micro Computer (-33,32 Prozent auf 20,53 USD), The Mosaic (-9,96 Prozent auf 23,59 USD), NRG Energy (-9,67 Prozent auf 145,80 USD), Sandisk (-8,08 Prozent auf 709,71 USD) und Western Digital (-7,52 Prozent auf 293,10 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Comcast-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 119.204.898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3,750 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: APA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen