DAX 23.495 -1,0%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,39 -4,2%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.292 -1,7%Euro 1,1565 +0,1%Öl 63,78 +0,3%Gold 3.998 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Take Two 914508 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Canopy Growth, Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel
Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BioNTech (ADRs) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
88,45 EUR -0,30 EUR -0,34 %
STU
103,43 USD -0,07 USD -0,07 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PSR2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US09075V1026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTX

UBS AG

BioNTech (ADRs) Neutral

13:11 Uhr
BioNTech (ADRs) Neutral
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
88,45 EUR -0,30 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 117 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aktuelle Daten zum Wirkstoffkandidaten Pumitamig senkten das Risiko in der Entwicklungspipeline, schrieb David Dai am Donnerstag. Für die weitere Beurteilung seien in naher Zukunft neue Daten im Bereich der Onkologie entscheidend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 117,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 103,35		 Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 103,43		 Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

13:11 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
04.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
05.08.25 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
05.08.25 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend mit negativen Vorzeichen
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag
finanzen.net BioNTech (ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar
dpa-afx BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb
dpa-afx GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung
dpa-afx Biontech öffnet seine Bücher
dpa-afx GNW-News: BioNTech veranstaltet am 11. November 2025 "Innovation Series Day" zu Forschung & Entwicklung
RSS 144: Filed by "insiders" prior intended sale of restricted stock.
Benzinga BioNTech Sees Higher 2025 Sales Driven By Bristol Myers Partnership
RSS BioNTech Announces Third Quarter 2025 Financial Results and Corporate Update
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS BioNTech to Host Innovation Series R&D Day on November 11, 2025
RSS BioNTech to Report Third Quarter 2025 Financial Results and Corporate Update on November 3, 2025
PR Newswire Pfizer and BioNTech Receive Health Sciences Authority Approval for SARS-CoV-2 Sublineage LP.8.1-Adapted Monovalent COVID-19 Vaccine in Singapore
RSS Feed
BioNTech (ADRs) zu myNews hinzufügen