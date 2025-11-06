BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 21,56 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
BioNTech (ADRs) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 117 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aktuelle Daten zum Wirkstoffkandidaten Pumitamig senkten das Risiko in der Entwicklungspipeline, schrieb David Dai am Donnerstag. Für die weitere Beurteilung seien in naher Zukunft neue Daten im Bereich der Onkologie entscheidend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 117,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 103,35
|Abst. Kursziel*:
13,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 103,43
|Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|13:11
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
