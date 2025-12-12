DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -3,0%Nas23.277 -1,3%Bitcoin76.835 -2,5%Euro1,1748 +0,1%Öl61,29 -0,4%Gold4.295 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.
Starke Pipeline

BioNTech-Aktie indes tiefer: Berenberg sieht neues Kurspotenzial - Studiendaten und CureVac-Deal im Fokus

12.12.25 17:08 Uhr
BioNTech-Aktie an der NASDAQ dennoch etwas leichter: Berenberg sieht Aufwärtspotenzial - Gotistobart-Erfolg und CureVac-Übernahme im Blick | finanzen.net

Positive Studiendaten und eine Übernahme sorgen für Rückenwind - nun hebt Berenberg das Kursziel für BioNTech an und sieht weiteres Potenzial in der Onkologie-Pipeline.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
81,65 EUR -1,00 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CureVac
4,29 EUR -0,04 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Milliardenübernahme im Blick
• BioNTech auf dem Weg zum Onkologie-Spezialisten
• Berenberg passt Bewertung an

Wer­bung

BioNTech: Milliardenübernahme von CureVac auf der Zielgeraden

Die Übernahme des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac durch BioNTech steht bereits kurz vor dem Abschluss. Rund 81,7 Prozent der CureVac-Aktionäre haben das Angebot angenommen und ihre Anteile in BioNTech-Aktienhinterlegungsscheine (ADS) getauscht - damit ist die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 80 Prozent erreicht. CureVac-Aktionäre können ihre Anteile noch bis zum 18. Dezember im Rahmen einer Nachfrist tauschen, danach erfolgt der Umtausch automatisch.

Das im Juni angekündigte Angebot bewertet CureVac mit rund 1,25 Milliarden US-Dollar. Vorstand und Aufsichtsräte beider Unternehmen hatten der Transaktion bereits zugestimmt, der Abschluss wird noch 2025 erwartet. Mit der Übernahme vereint BioNTech zwei der einst größten deutschen Hoffnungsträger der mRNA-Forschung. Nach CureVacs Rückzug aus dem Corona-Impfstoffrennen soll dessen technologische Expertise künftig den Fortschritt von BioNTechs mRNA-basierten Krebstherapien beschleunigen.

Vielversprechende Daten zur Krebstherapie

Zudem rückten zuletzt positive Überlebensdaten zu seinem Immuntherapie-Kandidaten Gotistobart in den Fokus der Anleger. In der frühen Phase der weltweiten Phase-3-Studie PRESERVE-003 zeigte sich bei Patienten mit fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs ein deutlicher Vorteil gegenüber der Standard-Chemotherapie: Nach einem Jahr lebten noch 63 Prozent der mit Gotistobart behandelten Patienten, verglichen mit 30 Prozent unter Chemotherapie - das Sterberisiko sank damit um rund 54 Prozent. Der Wirkstoff zielt darauf ab, das Immunsystem gezielt zu aktivieren, indem er regulatorische T-Zellen im Tumorgewebe blockiert, und kommt ohne Chemotherapie aus.

Wer­bung

Obwohl die Daten aus einem noch nicht zulassungsrelevanten Studienteil stammen, gelten sie als wichtiger Fortschritt in BioNTechs Strategie, sich als Onkologie-Spezialist zu etablieren. Der zulassungsrelevante Teil der Studie läuft derzeit an über 160 Standorten weltweit. Sollte sich der Effekt bestätigen, könnte Gotistobart eine verträglichere und wirksame Alternative zur Chemotherapie für Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs werden.

Berenberg hebt Kursziel an

Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel zudem vor dem Wochenende für BioNTech von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Aktie weiterhin mit "Buy" bewertet. Analyst Harry Gillis betonte laut dpa-AFX, dass die Fortschritte in BioNTechs Onkologie-Pipeline vom Markt bislang unterschätzt würden. Der neue Wirkstoffkandidat Gotistobart habe das Potenzial, sich aufgrund seiner überzeugenden Daten zum Behandlungsstandard bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs zu entwickeln.

Am Donnerstag ging es für die an der NASDAQ notierte BioNTech-Aktie moderate 0,28 Prozent auf 96 US-Dollar aufwärts. So verliert der Anteilsschein am Freitag dann zeitweise 0,92 Prozent auf 95,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen