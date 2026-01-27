DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.042 +1,4%Euro1,1880 -0,1%Öl65,72 -0,9%Gold5.011 +0,6%
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.941 Punkte

26.01.26 22:22 Uhr

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse seitwärts bewegt. Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Zahlenausweise wichtiger US-Technologieunternehmen und den Zinsentscheid der US-Notenbank in der laufenden Woche.

The Platform Group stiegen um 5,7 Prozent. Das Unternehmen steht vor der Übernahme der AEP Pharmagruppe, einer B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.941 24.933 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)