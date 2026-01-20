DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.172 +1,6%Euro1,1881 -0,1%Öl65,64 -1,0%Gold5.011 +0,6%
Zahlen voraus

Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

26.01.26 22:51 Uhr
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Am Dienstag öffnet UnitedHealth seine Bücher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
294,90 EUR -6,20 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

UnitedHealth lädt am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Wer­bung

25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,98 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 12,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 113,77 Milliarden USD gegenüber 100,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,32 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 15,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 447,86 Milliarden USD, gegenüber 400,28 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

