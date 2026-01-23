DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.172 +1,6%Euro1,1881 -0,1%Öl65,64 -1,0%Gold5.011 +0,6%
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
S&P 500 im Fokus

Gute Stimmung in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

26.01.26 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

26.01.26 22:32 Uhr

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,50 Prozent stärker bei 6.950,23 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 54,683 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,189 Prozent auf 6.928,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.915,61 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.921,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.964,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 26.12.2025, wies der S&P 500 6.929,94 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6.791,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 6.101,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.986,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.789,05 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Datadog A (+ 5,00 Prozent auf 136,64 USD), Baker Hughes (+ 4,40 Prozent auf 56,29 USD), Akamai (+ 3,77 Prozent auf 98,66 USD), Seagate Technology (+ 3,52 Prozent auf 358,29 USD) und ConAgra Foods (+ 3,37 Prozent auf 18,09 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil The Trade Desk A (-7,50 Prozent auf 33,81 USD), Organon Company (-6,76 Prozent auf 9,10 USD), Intel (-5,72 Prozent auf 42,49 USD), Darden Restaurants (-4,72 Prozent auf 196,43 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-4,24 Prozent auf 57,16 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 35.506.782 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,849 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Lyondellbasell Industries-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

