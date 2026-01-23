Freundlicher Handel: Dow Jones klettert zum Handelsende

Dow Jones im Fokus

Heute wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,64 Prozent aufwärts auf 49.412,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,672 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,338 Prozent stärker bei 49.264,54 Punkten, nach 49.098,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.137,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 49.488,81 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48.710,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47.207,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der Dow Jones mit 44.424,25 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,13 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49.633,35 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 3,24 Prozent auf 77,01 USD), Apple (+ 2,97 Prozent auf 255,41 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 635,92 USD), Travelers (+ 1,44 Prozent auf 281,71 USD) und Amgen (+ 1,43 Prozent auf 349,69 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil 3M (-1,94 Prozent auf 159,52 USD), Boeing (-1,48 Prozent auf 248,43 USD), UnitedHealth (-1,30 Prozent auf 351,64 USD), Merck (-0,72 Prozent auf 107,40 USD) und NVIDIA (-0,64 Prozent auf 186,47 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 35.506.782 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,849 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net