DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.172 +1,6%Euro1,1881 -0,1%Öl65,64 -1,0%Gold5.011 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt
BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Dow Jones im Fokus

Freundlicher Handel: Dow Jones klettert zum Handelsende

26.01.26 22:32 Uhr
Freundlicher Handel: Dow Jones klettert zum Handelsende | finanzen.net

Heute wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
134,56 EUR -2,60 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
293,10 EUR 1,30 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
215,20 EUR 5,10 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
210,30 EUR -4,65 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
527,00 EUR -3,00 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
65,32 EUR 1,70 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
90,40 EUR -0,90 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,72 EUR -1,84 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
232,70 EUR -3,90 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
294,90 EUR -6,20 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
33,49 EUR 0,13 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
274,60 EUR -2,85 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.412,4 PKT 313,7 PKT 0,64%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,64 Prozent aufwärts auf 49.412,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,672 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,338 Prozent stärker bei 49.264,54 Punkten, nach 49.098,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.137,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 49.488,81 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48.710,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47.207,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der Dow Jones mit 44.424,25 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,13 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49.633,35 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 3,24 Prozent auf 77,01 USD), Apple (+ 2,97 Prozent auf 255,41 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 635,92 USD), Travelers (+ 1,44 Prozent auf 281,71 USD) und Amgen (+ 1,43 Prozent auf 349,69 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil 3M (-1,94 Prozent auf 159,52 USD), Boeing (-1,48 Prozent auf 248,43 USD), UnitedHealth (-1,30 Prozent auf 351,64 USD), Merck (-0,72 Prozent auf 107,40 USD) und NVIDIA (-0,64 Prozent auf 186,47 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 35.506.782 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,849 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen