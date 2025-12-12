DAX24.425 +0,5%Est505.787 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,8%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.646 -0,2%Euro1,1732 -0,1%Öl61,73 +0,3%Gold4.312 +0,7%
Hoch seit Sommer 2023

Lufthansa-Aktie springt hoch nach Kaufempfehlung von Kepler

12.12.25 09:30 Uhr
Lufthansa-Aktie hebt ab! Kaufempfehlung von Kepler sorgt für Kursrakete | finanzen.net

Die Aktien der Lufthansa sind am Freitagmorgen mit einem kräftigen Kursplus der auffälligste Wert am deutschen Aktienmarkt.

Die Lufthansa-Aktie gewann im frühen Handel fast 7 Prozent und erreichte mit 8,638 Euro das höchste Kursniveau seit August 2023. Nun zeigt sich der Anteilsschein via XETRA zeitweise noch 4,88 Prozent höher bei 8,47 Euro. Analyst Marc Zeck setzte in seiner aktuellen Kaufempfehlung sogar ein Kursziel von 11 Euro und signalisiert damit eine mögliche Rückkehr an das Jahreshoch 2023.

Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken werde zunehmend attraktiv, schrieb Zeck. Trotz aller Probleme, wie dem Druck der Gewerkschaften oder dem Konkurrenzdruck im Nahen Osten, lasse sich das Potenzial kaum mehr ignorieren. Der Löwenanteil der Restrukturierung entfalle auf 2026. Das bedeute, dass frühzeitig erkannt werden könne, ob der Turnaround erfolgreich laufe.

Lufthansa-Aktien befinden sich seit der Corona-Zeit 2020 in einer breiten Bodenbildung zwischen 5 und 11 Euro - zuletzt allerdings mit steigender Tendenz. Von den einstigen Höchstkursen über 22 Euro sind sie allerdings noch meilenweit entfernt.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

