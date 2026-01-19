Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,04 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze Airlines und Flughafenbetreiber zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,75 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,25 €
|Abst. Kursziel*:
-6,11%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,58%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
