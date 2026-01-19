DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
Lufthansa Aktie

8,30 EUR -0,12 EUR -1,38 %
STU
Marktkap. 10,04 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

12:16 Uhr
Lufthansa AG
8,30 EUR -0,12 EUR -1,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze Airlines und Flughafenbetreiber zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,25 €		 Abst. Kursziel*:
-6,11%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,58%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

12:16 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
09.01.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

