DAX24.569 -0,5%Est505.879 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 +2,0%Nas23.093 +0,6%Bitcoin76.849 +2,0%Euro1,1726 ±0,0%Öl64,93 +1,5%Gold4.864 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens
DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Fast-Track-Status

FDA beschleunigt Prüfung von BioNTechs Tumortherapie - So reagiert die Aktie

21.01.26 15:45 Uhr
Medizinischer Durchbruch: BioNTech-Aktie an der NASDAQ mit Gewinnen | finanzen.net

Die US-Arzneimittelbehörde FDA beschleunigt die Prüfung von BioNTechs mRNA-Therapie BNT113 gegen HPV-bedingte Kopf-Hals-Tumore. So reagieren Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
91,40 EUR 1,30 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• FDA vergibt Fast-Track-Status für BNT113
• Fokus auf HPV16-positive Kopf-Hals-Tumoren
• Aktie reagiert nur verhalten

Wer­bung

BioNTech hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine sogenannte "Fast-Track"-Kennzeichnung für sein neues Medikament BNT113 erhalten, wie das Biotechnologieunternehmen in einer Pressemitteilung erklärt. Das bedeutet, dass die Prüfung und Zulassung des Mittels beschleunigt werden, weil es gegen eine schwere Krankheit eingesetzt werden soll: Es geht um Kopf-Hals-Tumore, die durch das HPV16-Virus verursacht werden.

Beschleunigter Weg für innovative Immuntherapie

Das Mittel ist eine mRNA-Therapie, die das Immunsystem gezielt gegen den Tumor aktivieren soll. In aktuellen Studien wird es zusammen mit einem bereits zugelassenen Standardmedikament getestet. Der Fast-Track-Status ermöglicht eine engere Abstimmung mit der FDA und eine priorisierte Prüfung für diese Patienten mit inoperablem, rezidivierendem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom, das PD-L1 exprimiert.

Hohe medizinische Relevanz bei steigender Krebsinzidenz

Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome zählen weltweit zu den sieben häufigsten Krebsarten, wobei etwa ein Drittel der Fälle HPV-positiv ist - zu 90 Prozent durch HPV16 verursacht. Da es für diese spezielle Krebsart bisher kaum gezielte Behandlungsmöglichkeiten gibt, ist der medizinische Bedarf hoch.

Wer­bung

Dieser Erfolg unterstreicht BioNTechs Expertise in mRNA-basierter Onkologie und beschleunigt den Weg zu einer potenziell zulassungsfähigen, chemotherapiefreien Option für Patienten mit ungedeckten Bedürfnissen.

So reagiert die BioNTech-Aktie

Anleger nehmen die Neuigkeiten aber weitgehend unaufgeregt zur Kenntnis: Die BioNTech-ADRs gewinnen an der NASDAQ zeitweise 0,68 Prozent auf 106,28 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen