Aktien New York: Etwas erholt - Trump schließt in Grönland-Frage Gewalt aus

21.01.26 16:10 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren deutlichen Vortagesverlusten sind die New Yorker Börsen am Mittwoch mit der Rede von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos wieder in die Gewinnspur gelangt. Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,67 Prozent auf 48.815 Punkte. Der von Tech-Werten geprägte NASDAQ 100 legte um 0,78 Prozent auf 25.182 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,75 Prozent auf 6.848 Zähler hinauf.

Nach Trumps Ankündigung von Strafzöllen gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland stand zur Wochenmitte zunächst die Rede des Präsidenten in Davos im Fokus, in der er an seinen Plänen festhielt. Zum Schutz der Welt müsse Grönland von den USA übernommen werden, sagte Trump erneut. Gewalt werde er dafür aber nicht anwenden. Er forderte stattdessen "sofortige Verhandlungen". Mit wem, sagte er nicht. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit."

Neben Trump in Davos setzen am Aktienmarkt Unternehmen mit Quartalszahlen Akzente. Der Streamingdienst Netflix enttäuschte die Anleger, die Papiere rutschten ab. Der Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) überzeugte, doch Anleger nahmen nach dem starken Lauf der Aktien Gewinne mit./ajx/he