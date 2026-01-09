GNW-News: BioNTech präsentiert auf der 44. J.P. Morgan Healthcare-Konferenz Updates zur Geschäftsentwicklung und Schwerpunkte für das Jahr 2026

Werte in diesem Artikel

^* 2026 soll für BioNTech ein Jahr mit zahlreichen wertrelevanten Meilensteinen

(Katalysatoren) werden, unter anderem durch weitere Fortschritte bei

Pipeline-Kandidaten, die sich bereits in der späten klinischen Entwicklung

befinden und Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie mRNA-

Krebsimmuntherapien abdecken

* Zu den erwarteten Meilensteinen in der Onkologie zählen im Jahr 2026 sieben

Datenveröffentlichungen aus der späten klinischen Entwicklung sowie

insgesamt 15 laufende klinische Phase-3-Studien bis zum Jahresende

* Weitere Datenveröffentlichungen aus fortgeschrittenen klinischen Studien bis

2030 und darüber hinaus sollen mehrere Produkteinführungen in verschiedenen

Tumorarten unterstützen und BioNTech als Onkologieunternehmen mit mehreren

zugelassenen Produkten etablieren

* Starke finanzielle Position mit rund 17,2 Milliarden Euro(1) an

Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und gehaltenen Wertpapieren;

fortlaufende Einnahmen aus der Vermarktung von COVID-19-Impfstoffen,

disziplinierte Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie BioNTechs

strategische Partnerschaften sollen ein nachhaltiges Geschäft mit weiteren

Innovationen ermöglichen

* Präsentation und Webcast auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare-

Konferenz von 23:15 bis 23:55 Uhr MEZ (14:15 bis 14:55 Uhr PT) am Dienstag,

den 13. Januar 2026

Mainz, Deutschland, 12. Januar 2026 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder das

?Unternehmen") wird diese Woche auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare-

Konferenz in San Francisco, Kalifornien, ein Update zur strategischen

Geschäftsentwicklung geben und die Schwerpunkte des Unternehmens für das Jahr

2026 präsentieren, einschließlich eines Überblicks über die erwarteten kurz- bis

längerfristigen Meilensteine.

?Wir haben das Jahr 2025 mit einem starken Momentum abgeschlossen - dank der

konsequenten Umsetzung unserer Ziele in den Bereichen Forschung und Entwicklung,

Partnerschaften, Akquisitionen sowie unserer starken finanziellen Position.

Zugleich haben wir die nächste Welle an Innovationen weiter vorangetrieben,

unter anderem durch den Beginn von Kombinationsstudien, in denen jeweils zwei

unserer innovativen Behandlungsansätze evaluiert werden. Mit diesen Erfolgen

haben wir uns als ein biopharmazeutisches Unternehmen mit mehreren Programmen in

der späten klinischen Entwicklung im Markt positioniert", sagte Prof. Dr. Ugur

Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.?2026 ist für uns

ein Jahr, in dem wissenschaftliche Fortschritte zu greifbaren Ergebnissen

werden. Wir werden über eine Reihe von Meilensteinen berichten, darunter

Datenveröffentlichungen aus Studien in späten Entwicklungsphasen, erste

Ergebnisse aus frühen klinischen Studien zur Evaluierung unserer innovativen

Kombinationstherapien sowie der Start weiterer klinischer Phase-3-Studien.

Positive Ergebnisse aus den klinischen Studien könnten uns den Weg zu mehreren

kurz- und mittelfristigen Produkteinführungen eröffnen, sodass wir unserem Ziel

näherkämen, Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Krebserkrankungen zu

helfen."

Ugur Sahin wird am Dienstag, den 13. Januar 2026, von 23:15 bis 23:55 Uhr MEZ

(14:15 bis 14:55 Uhr PT) auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare-Konferenz

präsentieren. Die Live-Übertragung der Präsentation ist über die Seite?Events &

Präsentationen (https://investors.biontech.de/de/events/event-details/44th-

annual-jp-morgan-healthcare-conference)" im Investorenbereich der

Unternehmenswebseite abrufbar. Die Präsentationsfolien werden dort im Anschluss

an die Präsentation zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird

für einen Zeitraum von 30 Tagen nach der Konferenz auf der Unternehmenswebseite

verfügbar sein.

Schwerpunkte in der Onkologie für das Jahr 2026

BioNTech wird im Jahr 2026 die Umsetzung ihrer Strategie weiterverfolgen, sich

zu einem Onkologieunternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu entwickeln.

Die diversifizierte Onkologie-Pipeline des Unternehmens umfasst Kandidaten in

der späten klinischen Entwicklung aus den Bereichen Immunmodulatoren,

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (antibody-drug conjugates,?ADCs") und mRNA-

Krebsimmuntherapien. BioNTech entwickelt mehrere Kandidaten mit

tumorübergreifendem (Pan-Tumor-) Potenzial, einschließlich Kombinationen

innovativer Behandlungsansätze (novel-novel combinations), mit dem Ziel, das

gesamte Spektrum an Krebserkrankungen von frühen bis späten Krankheitsstadien in

ausgewählten Tumorindikationen abzudecken.

1. Beschleunigung von Programmen in der späten klinischen Entwicklungsphase

BioNTech konzentriert sich darauf, ihre Onkologiekandidaten im späten klinischen

Entwicklungsstadium in Richtung potenzieller Markteinführungen voranzutreiben.

In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen die Zahl der klinischen

Phase-2- und Phase-3-Studien im Bereich Onkologie über die wichtigsten

Modalitäten hinweg mehr als verdoppelt und führt derzeit mehr als 25 klinische

Phase-2- oder Phase-3-Studien durch. Für das Jahr 2026 plant BioNTech den Start

von sechs weiteren klinischen Phase-3-Studien, womit sich die Zahl der

erwarteten klinischen Phase-3-Studien auf insgesamt 15 erhöhen soll. Zudem

erwartet das Unternehmen 2026 Datenveröffentlichungen aus sieben Studien in der

späten klinischen Entwicklung. Die klinischen Studien und die daraus

resultierenden Daten werden in wesentliche Entscheidungen BioNTechs zu

behördlichen Einreichungen und möglichen Markteinführungen einfließen.

2. Kombinationstherapie-Momentum

BioNTechs Pipeline umfasst mehr als zehn klinische Studien, in denen Ansätze für

innovative Kombinationstherapien untersucht werden und für die im Jahr 2026

mehrere Daten-Updates erwartet werden. In diesen Studien wird Pumitamig

(BNT327/BMS986545), welches in Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb (?BMS")

entwickelt wird, in Kombination mit anderen sich in der Entwicklung befindenden

Immunmodulatoren, ADCs und mRNA-Krebsimmuntherapien untersucht. Ziel ist es,

geeignete Dosierungen festzulegen und die Anti-Tumor-Aktivität in verschiedenen

Tumoren für die weitere Entwicklung zu evaluieren.

3. Von Modalitäten zu Krankheitsbereichen

Mit der zunehmenden Weiterentwicklung der Onkologie-Pipeline konzentriert sich

BioNTech auf bestimmte Indikationen in häufig vorkommenden Krebsarten, darunter

Lungen- und Brustkrebs sowie gynäkologische, gastrointestinale und urogenitale

Krebserkrankungen.

Erwartete Meilensteine im Jahr 2026

Studien-

Programm Wirkstoffklasse Phase Indikation

-----------------------------------------------------------------------------------

Phase 2

(Einzel- 2L+ HER2-exprimierender

Arm) Gebärmutterkrebs

Trastuzumab -----------------------------------

Pamirtecan chemo-naiver HR+ HER2-low

(?T-Pam")(4) ADC Phase 3 Brustkrebs

------------------------------------------------------------------

2L+

Plattenepithelkarzinom

Phase 3 der Lunge

-----------------------------------

2L+ metastasierter

kastrationsresistenter

Gotistobart(2) Immunmodulator Phase 2 Prostatakrebs

------------------------------------------------------------------

mRNA-

Krebsimmun- HPV16+ PD-L1+ Kopf-Hals-

BNT113 therapie Phase 3 Krebs

------------------------------------------------------------------

Phase 3 1L dreifach negativer

Pumitamig(1) Immunmodulator in China Brustkrebs

Daten-Updates ------------------------------------------------------------------

aus späten mRNA- Adj. ctDNA+ Darmkrebs in

klinischen Autogene Krebsimmun- Stadium II (hohes Risiko)

Studien Cevumeran(3) therapie Phase 2 / Stadium III

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

1L nicht-kleinzelliger

Phase 2 Lungenkrebs

-----------------------------------

1L kleinzelliger

Lungenkrebs im extensiven

Phase 2 Stadium

-----------------------------------

Phase 2

in China 1L Leberzellkarzinom

-----------------------------------

Phase 2 1L mikrosatelliten-

Pumitamig(1) Immunmodulator in China stabiler Darmkrebs

------------------------------------------------------------------

Pumitamig(1) +

T-Pam (HER2- Phase

ADC)(4) 1/2 Brustkrebs

---------------- -----------------------------------

Phase Fortgeschrittene solide

1/2 Tumore

Pumitamig(1) + -----------------------------------

BNT324/DB- Nicht-kleinzelliger

1311 (B7H3- Lungenkrebs/kleinzelliger

ADC)(4) Phase 2 Lungenkrebs

---------------- -----------------------------------

Pumitamig(1) +

BNT325/DB-

1305 (TROP2- Dreifach negativer

ADC)(4) Phase 2 Brustkrebs

---------------- -----------------------------------

Pumitamig(1) +

BNT326/YL202 Immunmodulator Phase 2L+ EGFR-mutierter nicht-

Daten-Updates (HER3-ADC)(5) + ADC 1/2 kleinzelliger Lungenkrebs

aus frühen ------------------------------------------------------------------

klinischen BNT324/DB- 2L+ metastasierter

Studien mit 1311 (B7H3- Phase kastrationsresistenter

Pumitamig & ADCs ADC)(4) ADC 1/2 Prostatakrebs

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

1L mikrosatelliten-

stabiler Darmkrebs

--------------------------

1L HER2- PD-L1+

Magenkrebs

--------------------------

Pumitamig(1) Immunmodulator Phase 3 1L Kopf-Hals-Krebs

------------------------------------------------------------------

BNT324/DB- 1L metastasierter

Klinische Phase- 1311 (B7H3- kastrationsresistenter

3-Studienstarts ADC)(4) ADC Phase 3 Prostatakrebs

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

T-Pam (HER2- 2L+ HER2- exprimierender

Zulassungsantrag ADC)(4) ADC - Gebärmutterkrebs

-----------------------------------------------------------------------------------

In Zusammenarbeit mit: 1. BMS; 2. OncoC4, Inc. (?OncoC4"); 3. Genentech, ein

Mitglied der Roche Gruppe; 4. Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.

(?DualityBio"); 5. MediLink Therapeutics (Suzhou) Co., Ltd. (?MediLink").

Abkürzungen:1L = Erstlinientherapie; 2L = Zweitlinientherapie; adj. = adjuvant;

HER2 = Human Epidermal Growth Factor Receptor 2; HR = Hormonrezeptor; HPV16 =

humanes Papillomavirus 16; PD-L1 = Programmed Death-Ligand 1; ctDNA =

zirkulierende Tumor-DNA; EGFRm = epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor

Erwartete Datenveröffentlichungen im Bereich Onkologie bis 2030+ und darüber

hinaus

BioNTech erwartet bis 2030, und gegebenenfalls darüber hinaus, mindestens 17

Datenveröffentlichungen aus klinischen Studien in der späten Entwicklungsphase,

darunter auch aus zulassungsrelevanten Studien. Sie werden in die Entscheidungen

zu mehreren möglichen Produkteinführungen einfließen, um BioNTech bis 2030 als

Onkologieunternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu etablieren. Mit der

Weiterentwicklung und Heranreifung der klinischen Pipeline können weitere

potenzielle Datenauswertungen hinzukommen.

Tumortyp Erwartete Daten-

Späte klinische/ Veröffentlichung(2)

zulassungsrelevante

Inzidenz(1) Produktkandidat Studien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pumitamig(3) ROSETTA Lung-02 2029

1L nicht-kleinzelliger --------------------------------------------------------

Lungenkrebs 400.000 Gotistobart(4) PRESERVE-003 2026

Lunge -------------------------------------------------------------------------------------------

1L kleinzelliger

Lungenkrebs im 2028

extensiven Stadium 80.000 Pumitamig(3) ROSETTA Lung-01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1L dreifach negativer

Brustkrebs - alle 2026

Betroffenen 25.000 Pumitamig(3) Phase 3 in China

-------------------------------------------------------------------------------------------

1L dreifach negativer

Brust Brustkrebs - 15.000 2029

kombinierter positiver

Score Â°