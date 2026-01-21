DAX24.866 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1695 +0,1%Öl64,54 -1,2%Gold4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte stark nach Trumps Entschärfung im Grönland-Streit

22.01.26 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,80 EUR -1,20 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,22 EUR 0,22 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,62 EUR -0,13 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,30 EUR 1,75 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Xetra-Kurse, UBS-Stimme zu VW)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben am Donnerstag im Autosektor erleichtert auf die Zoll-Wende von US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland reagiert. Trump entschärfte überraschend den Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel und nahm auch seine Drohung von Strafzöllen gegen acht europäische Staaten zurück. Nachdem Zollangst den Auto-Branchenindex zuletzt auf ein Tief seit Mitte Oktober gedrückt hatte, führte dieser nun die marktbreite Erholung an mit einem Anstieg um zweieinhalb Prozent.

Wer­bung

Unterstützend kommt am Donnerstag hinzu, dass der Volkswagen-Konzern (Volkswagen (VW) vz) mit guten Nachrichten zum Finanzmittelfluss aufwarten konnte. Dies sorgte bei VW-Aktien für besonders hohe Kursgewinne auf der XETRA-Plattform von 5,20 Prozent bei 104,00 Euro. Die Papiere der Premium-Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Porsche zogen dort aber auch deutlich um bis zu 2,42 Prozent an.

Auch am Gesamtmarkt sorgten Trumps Aussagen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für Erleichterung, wenngleich Anleger noch auf die offenen Details warten. Trump lenkte dort bei seinem Werben um Grönland ein wenig ein: Er schloss Gewalt aus und verkündete anschließend, dass während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung entstanden sei. Die Rede ist unter Marktbeobachtern erneut vom "Taco-Trade", bei dem Anleger darauf setzen, dass Trump zunächst mit harter Kante in Verhandlungen geht und dann seine Position aufweicht.

VW überzeugte derweil am Vorabend nach Börsenschluss mit Aussagen zum Barmittelfluss, der 2025 im industriellen Kernbereich überraschend hoch ausfiel. Der sogenannte Netto-Cashflow im Automobilbereich, der auch die Lkw- und Busgeschäfte umfasst, lag mit rund sechs Milliarden Euro eine Milliarde über dem Vorjahreswert. Volkswagen selbst hatte eine Nullsumme prognostiziert. Experten sahen diese Zahl auch deutlich über den Konsensschätzungen.

Wer­bung

Patrick Hummel von der Schweizer Bank UBS sieht in der Cashflow-Entwicklung eine diszipliniertere Investitionspolitik. Er erwähnte auch positive Cashflow-Kommentare zum Jahr 2026, die Bedenken zerstreuten, dass das Ergebnis im vierten Quartal auch mit zeitlichen Verschiebungen begründet werden könnte. Kombiniert mit den operativen Entwicklungen glaubt er, dass sich die VW-Aktie vorerst positiv abheben kann von der Konkurrenz.

Laut Harald Hendrikse von der Citigroup ist die Cashflow-Überraschung neben niedrigeren Investitionen auch auf ein besseres Management des Betriebskapitals zurückzuführen. Dem Branchenexperten zufolge liegt darin schon länger eine Hoffnung. Die Ankündigungen lieferten nun einen gewissen Beweis, dass dies funktioniere./tih/ag/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11:36Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10:31Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10:11Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
09:21Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
08:01Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:11Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
09:21Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
08:01Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
08:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
19.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:36Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10:31Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:01Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
08:01Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen