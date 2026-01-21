Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,63 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
104,15 €
|Abst. Kursziel*:
-8,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
103,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,21%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:36
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:36
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research