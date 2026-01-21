DAX 24.831 +1,1%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.478 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.853 +0,4%Euro 1,1703 +0,1%Öl 64,37 -1,5%Gold 4.825 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Moderna, Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave, Netflix im Fokus
Top News
KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. bleiben Treiber: Evercore warnt vor mehr Volatilität 2026 - Trend bleibt positiv KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. bleiben Treiber: Evercore warnt vor mehr Volatilität 2026 - Trend bleibt positiv
D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
103,50 EUR +1,50 EUR +1,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,63 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

UBS AG

Volkswagen (VW) vz Neutral

11:36 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,50 EUR 1,50 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,15 €		 Abst. Kursziel*:
-8,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
103,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,21%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

11:36 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
10:31 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
09:21 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
08:01 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Aktienanalyse UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
dpa-afx Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Blick: Kursgewinne nach Entschärfung im Grönland-Streit
Dow Jones VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 106 Euro
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen
RTE.ie Volkswagen posts stronger cash flow despite Porsche woes
Financial Times VW reports stronger cash flow after cutting spending
Zacks Volkswagen Falls to Third Place in China's Competitive Auto Market
Korea Times Volkswagen denies role in Canadian submarine bid
Zacks Volkswagen-Qualcomm Deal Strengthens SDV and Autonomous Push
Business Times Volkswagen drops to third in China sales as fast-growing Geely Auto pips it
New York Times Volkswagen Suffers More Than Rivals From Auto Industry Woes
Cnet Audi, Porsche, VW Issue Major Recall Over Rearview Camera Glitch: How to Know if Your Car Is Affected
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen