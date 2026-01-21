DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.471 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 +0,6%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.876 +0,4%Euro 1,1689 +0,0%Öl 65,09 -0,4%Gold 4.838 +0,1%
ASML NV Aktie

Bernstein Research

ASML NV Outperform

08:11 Uhr
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Investoren konzentrierten sich beim Anlagenhersteller für die Halbleiterbranche zuvorderst auf Maschinen mit sehr kurzwelliger Lichtwellenlänge (EUV). Deren starkes Wachstum ziehe aber im gegenwärtigen, von einer starken Nachfrage geprägten Umfeld auch großen Bedarf an mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) arbeitenden Anlagen nach sich, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beide Segmente dürften also in den kommenden Jahren wachsen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.400,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.180,80 €		 Abst. Kursziel*:
18,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.172,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,45%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.185,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

