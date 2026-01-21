ASML NV Aktie
Marktkap. 441,87 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Investoren konzentrierten sich beim Anlagenhersteller für die Halbleiterbranche zuvorderst auf Maschinen mit sehr kurzwelliger Lichtwellenlänge (EUV). Deren starkes Wachstum ziehe aber im gegenwärtigen, von einer starken Nachfrage geprägten Umfeld auch großen Bedarf an mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) arbeitenden Anlagen nach sich, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beide Segmente dürften also in den kommenden Jahren wachsen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
