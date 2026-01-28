DAX24.655 -0,7%Est505.959 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,1%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.425 -1,4%Euro1,1972 +0,1%Öl69,79 +1,5%Gold5.505 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie
Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analyst sieht Potenzial

ASML-Aktie weiter mit Rückenwind: Barclays hebt Kursziel massiv an und stuft hoch

29.01.26 09:23 Uhr
ASML-Aktie: Analyst sieht massives Potenzial - Upgrade nach starken Quartalsdaten | finanzen.net

Barclays hat ein deutliches Ausrufezeichen hinter die ASML-Aktie gesetzt: Analyst Simon Coles hob das Kursziel kräftig an und stufte auch das Papier hoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.235,00 EUR 45,40 EUR 3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1.200 auf 1.500 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Erwartungen an den Chipausrüster seien vor dem Geschäftsbericht zwar bereits hoch gewesen, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Der Auftragsrekord habe aber die Hoffnungen wahr werden lassen. Coles rechnet mit massiv steigenden Markterwartungen. Seine Empfehlung begründet er zudem mit dem Ausblick, den er für konservativ hält.

Wer­bung

Im EURONEXT-Handel in Amsterdam gewinnt die ASML-Aktie zeitweise 3,62 Prozent auf 1.237,60 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ASML

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
09:46ASML NV OutperformBernstein Research
09:11ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26ASML NV OverweightBarclays Capital
08:26ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:16ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:46ASML NV OutperformBernstein Research
09:11ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26ASML NV OverweightBarclays Capital
08:26ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:16ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
28.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen