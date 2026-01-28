ASML-Aktie weiter mit Rückenwind: Barclays hebt Kursziel massiv an und stuft hoch
Barclays hat ein deutliches Ausrufezeichen hinter die ASML-Aktie gesetzt: Analyst Simon Coles hob das Kursziel kräftig an und stufte auch das Papier hoch.
Werte in diesem Artikel
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1.200 auf 1.500 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Erwartungen an den Chipausrüster seien vor dem Geschäftsbericht zwar bereits hoch gewesen, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Der Auftragsrekord habe aber die Hoffnungen wahr werden lassen. Coles rechnet mit massiv steigenden Markterwartungen. Seine Empfehlung begründet er zudem mit dem Ausblick, den er für konservativ hält.
Im EURONEXT-Handel in Amsterdam gewinnt die ASML-Aktie zeitweise 3,62 Prozent auf 1.237,60 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ASML NV News
Bildquellen: ASML