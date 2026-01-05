DAX24.571 -1,0%Est505.967 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,40 -2,1%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.496 -1,3%Euro1,1952 ±-0,0%Öl70,49 +2,6%Gold5.519 +1,9%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Outperform'

29.01.26 14:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.236,00 EUR 46,40 EUR 3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am Mittwochabend. Diese "Marktirrationalität" biete eine Kaufgelegenheit. Dai sieht das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2026 deutlich über der Konsensprognose, weshalb er seine Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2030 anhob. Dagegen sehe die Spanne für das Margenziel etwas schwach aus./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

