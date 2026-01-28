Jefferies & Company Inc.

ASML NV Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 1020 auf 1260 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn der Auftragseingang im vierten Quartal ungeheuer stark gewesen sei, gehe der Löwenanteil davon auf Lieferungen im Jahr 2027 zurück, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters. Kunden platzierten Aufträge weit im Voraus, wohl auch wegen Sorgen, ASML könnte den Aufträgen nicht hinterherkommen. Die Bewertung könnte angesichts der gegenwärtigen Auftragsstärke allmählich auf den Zenit zusteuern./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML