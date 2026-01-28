ASML NV Aktie
Marktkap. 471,94 Mrd. EURKGV 37,25
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1515 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Geschäftsbericht des Chipausrüsters habe den mehrjährigen Aufschwung bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es sei noch viel zu früh, den Höhepunkt auszurufen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.515,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.243,20 €
|Abst. Kursziel*:
21,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.242,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,98%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.421,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|09:46
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|08:01
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital