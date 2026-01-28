ASML NV Aktie
Marktkap. 471,94 Mrd. EURKGV 37,25
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1200 auf 1500 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Erwartungen an den Chipausrüster seien vor dem Geschäftsbericht zwar bereits hoch gewesen, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Der Auftragsrekord habe aber die Hoffnungen wahr werden lassen. Coles rechnet mit massiv steigenden Markterwartungen. Seine Empfehlung begründet er zudem mit dem Ausblick, den er für konservativ hält./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.210,40 €
|Abst. Kursziel*:
23,93%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
1.215,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.370,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
