SCHOTT Pharma Aktie

14,50 EUR -0,14 EUR -0,96 %
STU
Marktkap. 2,15 Mrd. EUR

KGV 21,70
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

SCHOTT Pharma
14,50 EUR -0,14 EUR -0,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die gesenkten Erwartungen im Zuge der Geschäftszahlen von Anfang Dezember spiegelten die nur schwer einzuschätzende Marktlage für wichtige Produktlinien wider, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die strukturellen Wachstumsimpulse aber intakt./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
14,46 €		 Abst. Kursziel*:
24,48%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
14,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:06 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
16.01.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Vormittag an Boden
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX gibt schlussendlich nach
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net XETRA-Handel SDAX leichter
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma büßt am Dienstagmittag ein
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO of SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
