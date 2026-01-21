SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,15 Mrd. EURKGV 21,70
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die gesenkten Erwartungen im Zuge der Geschäftszahlen von Anfang Dezember spiegelten die nur schwer einzuschätzende Marktlage für wichtige Produktlinien wider, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die strukturellen Wachstumsimpulse aber intakt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
14,46 €
|Abst. Kursziel*:
24,48%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
14,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
