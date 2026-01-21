Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege deutlich über den Konsensschätzungen, schrieb Stephen Reitman in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Gleiches gelte daraus resultierend für die Nettoliquidität im Autogeschäft./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:44 / UTC

