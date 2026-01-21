DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.471 +0,0%Top 10 Crypto 11,77 +0,6%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.876 +0,4%Euro 1,1693 +0,1%Öl 65,01 -0,5%Gold 4.835 +0,1%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 51,33 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,00 EUR 1,00 EUR 0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege deutlich über den Konsensschätzungen, schrieb Stephen Reitman in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Gleiches gelte daraus resultierend für die Nettoliquidität im Autogeschäft./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

