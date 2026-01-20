RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

15:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 6000 auf 6100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die gegenwärtige operative Entwicklung des Bergbaukonzerns. Die Preise für Kupfer und Aluminium untermauerten die Geschäftsziele für 2026./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / EST

